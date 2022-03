Spazio 4.0, workshop di scrittura creativa con Valentina Ghelfi

Dopo il successo della giornata di scrittura intensiva condotto da Valentina Ghelfi a novembre a Spazio4.0, l’attrice e poeta piacentina torna in via Manzoni 21, sede del Centro di Aggregazione Polivalente del Comune di Piacenza, per proporre una seconda edizione del workshop. La data proposta è quella di sabato 26 marzo 2022: la formula resta la stessa, quella di una full immersion di scrittura dalle 10 alle 18, aperta a tutte e tutti, dai 16 anni in su.

Valentina, oltre a essere attrice teatrale e cinematografica diplomata al Piccolo Teatro di Milano, è anche promettente scrittrice. “La scrittura – afferma -, per me, è da sempre un luogo in cui sento di poter esprimere la mia vera voce, uno spazio in cui il mio cuore e la penna hanno una connessione immediata, diretta. Cerco di dedicare quotidianamente tempo allo scrivere, sperimentando nuovi esercizi per entrare in contatto con me stessa, ma non solo: allenare la mia immaginazione, scoprire linguaggi nuovi e lasciarmi sorprendere. Credo che ognuno, dentro, abbia un giardino di libertà, di luce. Scrivere è il mio modo di coltivarlo”. Ecco il focus dell’incontro di sabato 26 a Spazio 2. “Voglio creare un spazio sospeso in cui il giudizio e il concetto di giusto e sbagliato siano banditi, in cui condividere gli strumenti che utilizzo, in modo che sempre più persone possano fare della scrittura creativa un’abitudine quotidiana, personale. Mi piacerebbe che ognuno dei partecipanti tornasse a casa con la voglia di dedicarsi ascolto, tempo, sapendo che il modo più efficace per prendersi cura di sé è dedicarsi spazio”.

Un workshop che è molto di più di un semplice laboratorio di scrittura: una giornata per dedicare a se stessi uno spazio unico, in cui immergersi in stimoli creativi, liberare la propria voce, raccontare un pezzo della propria storia e condividerlo con gioia con gli altri, e prendersi cura del proprio bambino interiore, che per la docente “è sempre Artista, e che ha una voglia matta di passare il tempo a inventare storie e a farsi ascoltare”. Un’occasione per dare spazio, terreno di gioco e possibilità di scambio alla creatività: per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la docente a ghelfi.valentina@gmail.com – 338.7384901.

Valentina Ghelfi è attrice e poeta. Dopo il diploma linguistico si trasferisce a Milano per frequentare la scuola del Piccolo Teatro, diplomandosi come attrice nel 2017. Da quel momento il trolley sarà il suo più fedele compagno: attraversa l’Italia per lavorare a diversi progetti teatrali e cinematografici, predilige la tratta Milano Centrale – Roma Termini. Nel 2020 recita nel film “Chiara Lubich, l’amore vince tutto” diretto da Giacomo Campiotti. Nel 2021 lavora nel film su Arnoldo Mondadori diretto da Francesco Miccichè e nel cortometraggio “Il suggeritore”, a fianco di Franco Nero. Nel luglio 2018 pubblica con la casa editrice ProgettoCultura Los Señores ed io e, due anni dopo, edita da Bertoni, esce la sua seconda raccolta poetica Quello che succede dentro. Nel 2021 pubblica con la casa editrice Edity, all’interno della collana di poesia contemporanea diretta da Alessio Arena, Feminae. Nello stesso anno un suo componimento è contenuto nell’antologia Inno all’infinito, Bertoni editore, e le sue poesie accompagnano le opere del fotografo Lorenzo Bensi nel libro Shadows and Light.