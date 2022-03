Staffetta per la pace: oltre 700 bambini del V circolo alla Galleana

Staffetta per la pace: oltre 700 bambini del V circolo al parco Galleana di Piacenza. Un’iniziativa promossa in collaborazione con il Comune di Piacenza, in programma il 24 marzo dalle 9 alle 17.

Coinvolti nel progetto i 733 bambini delle Scuole dell’infanzia “Dante” e “Collodi” e della Scuola primaria “Vittorino da Feltre”, per sensibilizzare gli alunni sui temi della pace e dell’accoglienza, oltre a dare un segnale tangibile di protesta contro la guerra. I bimbi si daranno il cambio, a gruppi di 100 per volta, esponendo cartelloni e altri elaborati realizzati in classe.