“Stop all’invio dall’Italia di armi in Ucraina” La lettera dei pacifisti piacentini

La lettera di un gruppo di pacifisti al prefetto di Piacenza: stop all’invio di armi dall’Italia. “Chiediamo al Governo italiano – scrivono nella missiva – di imporre lo stop ai carichi di morte addirittura dagli scali civili e di impegnarsi per un immediato cessate il fuoco e il rilancio di dialoghi di pace con tutti i mezzi”.

Di seguito il testo integrale e le firme a sostegno.

Gentile Prefetto,

ci rivolgiamo a Lei come rappresentante locale del Governo per denunciarLe la nostra profonda indignazione come cittadine e cittadini di Piacenza per il gravissimo fatto relativo all’invio dal territorio italiano verso la Polonia Orientale di carichi di armi non soltanto dagli aeroporti militari ma anche da quelli civili come nel caso dell’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa e forse anche da quello di Pomezia. Come purtroppo ci insegna la storia e l’attualità, le operazioni di guerra- e la guerra di fatto e per definizione non ha regole – sono calate sulle vite delle persone coperte dal segreto militare senza che queste conoscano nulla di ciò che rischiano e di ciò che possono provocare ad altre vittime.

Se i lavoratori aeroportuali di Pisa non si fossero rifiutati di caricare armi di morte, mascherate da aiuti umanitari, noi società civile non ne avremmo saputo niente. Una catena di rischio, insicurezza e morte che fa delle vite umane dei bersagli di guerra qui e anche tra altri lavoratori, impiegati nelle basi interessate agli attacchi e nella povera gente che in Ucraina aspetta aiuti e alimenti e magari si vede bombardare, come è successo, i mezzi tanto attesi con alimenti, medicinali, coperte, ecc. inviati con tanta cura e speranza anche dai cittadini di Piacenza, perchè sospettati essere convogli carichi di armi. Chiediamo al Governo italiano di imporre lo stop ai carichi di morte addirittura dagli scali civili e di impegnarsi per un immediato cessate il fuoco e il rilancio di dialoghi di pace con tutti i mezzi. Per una tavola di pace le armi devono tacere e qualcuno deve prendere l’iniziativa. Non è quella delle armi la sicurezza che i nostri governanti ci devono assicurare. C’è la reciproca solidarietà tra i popoli che soffrono.

C’è una Costituzione Italiana che nell’art.11 ripudia la guerra. C’è la legge 185 del 1990 che vieta la vendita di armi a Paesi in guerra. C’è un Trattato Internazionale per la proibizione delle armi nucleari (TPNW) adottato dalle Nazioni Unite nel 2017 che aspetta la firma dell’Italia come vorrebbe l’87% degli Italiani. C’è un mondo, provato da Covid, effetti dei cambiamenti climatici e guerre, che non si merita un folle, irresponsabile e sanguinario riarmo come quello che ci viene imposto e che rifiutiamo.

Porti la nostra voce.

Grazie.

Firme

Patrizia Anselmi

Francesca Molinari

Paolo Pantrini

Adriana Sottili

Milena Gatti

Marco Natali

Adriana Gatti

Paolo Lega

Gabriella Barbieri

Fausto Poggioli

Eleonora Mutti

Giusi Dossena

Paolo Magarò

Rita Parenti

Cecilia Fava

Paolo Maurizio Bottigelli

Silvana Allesti

Chiara Casella

Ermanno Bongiorni

Wilma Cavagni

Maria Teresa Cantarelli

Maura Cesena

Leo Bolliger

Daniele Novara

Anna Boeri

Lino Anelli

Elisabetta Callegari

Valeria Damigella

Elisabetta Pallavicini

Patrizio Rizzi

Annamaria Pieri

Giuseppe Castelnuovo

Davide Ridenti

Annamaria Penini

Ernestina Migli

Lia Zavatti

Roberto Lovattini

Giusi Faulisi

Manuela Bruschini

Matilde Novara

Marco Dadà

Roberto Dadà

Rosita Folli

Laura Chiappa

Gian Marco Rancati

Vittorio Vezzulli

Lorenzo Vezzulli

Niang Amadou Cire

Alessandra Vezzulli

Anna Maria Solari

Diego Morsia

Angelo Castagnetti

Loretta Bonvini

Cristina Vezzulli

Maurizio Pizzamiglio

Mario Fava

Lino Valla

Maria Parenti

Anja Werner

Giuseppe Carmeli

Fatima El Mhamdi

Carmeli Alessandra

Andrea Bassani

Vitaliana Gicardi

Luigi Rabuffi

Paolo Bersani

Giuseppina Benzi

Giorgio Finetti

Milvia Urbinati

Tiziana Vigevano

Fabrizio Binelli

Maristella Borlenghi

Matteo Provini

Maria Dallavalle

Cosetta D’Isola

Maria Canziani

Giordana Ferrari

Lidia Pastorini

Giovanna Migliorini

Adriano Migliorini

Giuseppe Isaia

Ivano Ferrari

Cristina Paratici

Gabriele Castagnetti

Sara Filios

Daria Calza

Luciana Bisogni

Paolo Mason