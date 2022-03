“Storie di donne nel Medioevo”, conferenza il 9 marzo con Maria Teresa Brolis

Mercoledì 9 marzo alle ore 18, in occasione della Festa della Donna, anche le celebrazioni per i 900 anni della Cattedrale di Piacenza declinano l’appuntamento appartenente al ciclo “la Macchina del Tempo, incontro con…” su questo tema, ospitando Maria Teresa Brolis, PhD dal 1989, importante studiosa del medioevo italiano.

Brolis è membro della “Società internazionale di Studi Francescani” e della Redazione della Rivista “Quaderni di storia religiosa medievale” (Il Mulino edizioni). Le sue 57 pubblicazioni includono 5 libri. Fra le sue opere monografiche si ricorda La matricola femminile della Misericordia di Bergamo (1265-1339), Roma, École Française de Rome, 2001 (Sources et documents d’histoire du Moyen âge, 4), in collaborazione con Attilio Bartoli Langeli, Giovanni Brembilla and Micaela Corato. Il suo ultimo libro (Storie di donne nel medioevo, con Prefazione di Franco Cardini, Bologna, Il Mulino, 2016), che ha venduto circa 3000 copie, è ora edito in Inglese: Stories of Women in the Middle Ages, Montreal 2018, McGill Queen University Press (Foreword by Giles Constable); disponibile in audiobook: Tantor Media, US, 2019. Per questo libro, nel 2018, ha vinto il “Premio Italia Medievale”. Fra il 2017 e il 2019, ha svolto conferenze di presentazione del suo libro sulle donne medievali a Mosca (Università San Tichon, Settembre 2018), nelle università di Catania, Pisa, Torino, Verona e in Centri Culturali di Aquila, Aosta, Bergamo, Como, Genova, Milano, Padova, Roma e Viterbo. Nel febbraio 2020 ha presentato l’edizione inglese del medesimo volume nelle seguenti università americane: Boston College, CUA di Washington DC, Loyola di Baltimora e Yale.

Maria Teresa Brolis predilige, da qualche anno, un approccio metodologico che riscopra la possibilità di narrare microstorie sulla base delle fonti notarili medievali, per scoprire frammenti biografici su gente comune o poco nota. Durante l’incontro online di mercoledì, dopo aver presentato alcune storie di donne famose per la storia della chiesa e della società medievali, la relatrice si soffermerà su microstorie di donne poco conosciute con riferimenti anche alle città di Bergamo e di Piacenza.

L’appuntamento si svolgerà online su piattaforma Zoom alle ore 18. Per partecipare, con la possibilità di interagire tramite eventuali domande e richieste di curiosità, è necessario iscriversi compilando il form contenuto nella seguente pagina web: https://cattedralepiacenza.it/event/macchina-tempo-2022-03-09/. Il giorno dell’evento sarà inviato il link di Zoom ai soli scritti. Senza la possibilità di interazione con il relatore l’incontro sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook: Complesso Monumentale Cattedrale di Piacenza. Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com.