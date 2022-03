Stragliati (Lega) “Tutelare i lavoratori della Malo”

“La Giunta regionale, che non perde occasione di sottolineare la propria attenzione alle politiche a sostegno dell’occupazione femminile, ha un’occasione per dimostrare che alle parole seguono i fatti. La situazione in cui versano i dipendenti dello stabilimento piacentino della Malo S.p.a, nella maggior parte donne, desta la nostra preoccupazione e ci auguriamo che la Regione faccia tutto quanto in suo potere per tutelare i dipendenti dello stabilimento di Borgonovo Val Tidone”.

Così Valentina Stragliati, consigliere regionale della Lega, ha commentato la risposta del Sottosegretario Davide Baruffi a una sua interpellanza in merito alla sede emiliana dell’azienda tessile toscana, storico marchio di cashmere, nata negli anni Settanta. “Quali azioni – aveva chiesto Stragliati – intende adottare la Giunta, per quanto di propria competenza, per scongiurare l’ennesimo periodo di cassa integrazione e le incertezze sul futuro per i dipendenti dell’azienda Malo S.p.A., in un periodo già difficile a causa degli strascichi della pandemia da Covid?”. “Dopo le crisi del 2009 e del 2016, la pandemia prima e ora la guerra tra Russia e Ucraina, che ha determinato un calo delle commesse, fanno vivere i lavoratori in una situazione di ansia e preoccupazione circa il futuro – ha rilevato la consigliera del Carroccio -. I dipendenti sono per la maggior parte donne e svolgono un lavoro altamente specializzato. Sappiamo bene che è molto più difficile per la componente femminile il ricollocamento nel mercato del lavoro e, anche per questo, chiediamo alla Regione di attenzionare in maniera particolare la vicenda”.

In fase di replica il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Davide Baruffi ha ricordato che le difficoltà dell’azienda sono note fin dal 2016 quando la vecchia proprietà avviò la procedura fallimentare. “Nel 2019 – ha specificato Baruffi – si è poi svolto uno specifico incontro tra la Regione e la nuova proprietà per presentare gli strumenti regionali a sostegno delle imprese”. Il Sottosegretario ha poi ricordato come i tavoli di crisi sono sempre stati coordinati dalla Regione Toscana dove insiste la sede principale del gruppo e di come lo strumento della cassa integrazione sia uno strumento ordinario non di competenza regionale. “La Giunta -conclude Baruffi- continuerà a monitorare attentamente sia la situazione del gruppo Malo che del settore della moda in generale che è stato interessato prima dall’emergenza Covid e ora dalla guerra in Ucraina”.

Stragliati si è dichiarata parzialmente soddisfatta delle risposte ottenute e ha dichiarato “che continuerà a monitorare la situazione e tornerà sul tema anche nel prossimo futuro”.