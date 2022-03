Sul bus con la mascherina, ma senza Green Pass. Restano i mezzi aggiuntivi per le scuole

Fine dello stato di emergenza, in Prefettura – nel corso di un incontro della Conferenza provinciale permanente – focus trasporti e scuola, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo – si è fatto il punto sul trasporto pubblico locale.

A partire da venerdì 1° aprile la capienza dei mezzi pubblici tornerà al 100%; per salire sui bus non servirà più il Green Pass, mentre resta l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFp2. Nel bacino provinciale di Piacenza viene garantita la permanenza dei servizi aggiuntivi nell’ordine del 75% rispetto a quelli precedenti, che saranno mantenuti fino al termine dell’anno scolastico. “Il nuovo Piano Operativo – fa sapere la Prefettura – sarà sottoposto a un necessario periodo di monitoraggio, che ne verifichi l’efficacia e individui e risolva le eventuali criticità. Tempi Agenzia e Seta procederanno, altresì, alle attività di sensibilizzazione dell’utenza con la predisposizione di una locandina anche con la collaborazione della Consulta degli Studenti per le iniziative comunicative rivolte al mondo della scuola”.

ECCO COSA CAMBIA DAL 1 APRILE: LE NUOVE REGOLE

All’incontro hanno partecipato rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, della Provincia, del Comune di Piacenza, dell’Ufficio Scolastico Regionale sede di Piacenza, di Tempi Agenzia, di Seta e delle Forze dell’Ordine.