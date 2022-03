Doppio vantaggio Padova, il Piacenza prova a reagire (2-0) DIRETTA

PADOVA – PIACENZA 2-0 Ronaldo al 13′, Chiricò al 18′ (in campo)

LA CRONACA

Al 34′ Chiricò su punizione, conclusione potente che Tintori ha bloccato a terra in sicurezza.

Prima parata anche per Donnarumma del Padova al 32′, ma il tiro di Rabbi è telefonato. Prova ad affacciarsi in avanti il Piacenza dopo un’avvio di match disastroso.

Cross dalla destra di Cesarini al 22′ che attraversa l’area, ma non c’è nessuno pronto ad inserirsi.

Raddoppio del Padova con Chiricò al 18′. Azione sulla destra del numero 32 che vince un rimpallo in area e insacca.

Al 16′ altro tiro di Ronaldo da buona posizione, palla alta.

In vantaggio i padroni di casa al 13′ con Ronaldo. Bella azione personale fino al limite dell’area, salta Marchi e batte Tintori con un sinistro preciso.

In questi primi minuti sono i veneti a fare gioco, biancorossi in attesa di ripartire.

Al 4′ tiro di Bifulco, parata senza patemi di Tintori.

Al 2′ Padova dalla sinistra con Chiricò che tira dal limite dell’area ma il pallone viene respinto.

Via alla partita (foto da Fb del Piacenza Calcio).

Piacenza in campo a Padova, mister Scazzola si affida a Rabbi in coppia con Cesarini in avanti. I padroni di casa cercheranno la vittoria per provare a colmare i 7 punti di distacco dal Südtirol, prima del girone. In vista è infatti lo scontro diretto del 16 aprile.

Queste le formazioni ufficiali:

Padova (4-3-3): Donnarumma; Germano, Ajeti, Gasbarro, Valentini; Jelenic, Ronaldo, Dezi; Chiricò, Cissè, Bifulco A disp. Vannucchi, Gherardi, Monaco, Della Latta, Settembrini, Ceravolo, Santini, Terrani All. Massimo Oddo

Piacenza (4-4-2): Tintori; Parisi, Marchi, Nava, Giordano; Munari, Castiglia, Suljic, Gonzi; Cesarini, Rabbi A disp. Galletti, Vivenzio, Rillo, Cosenza, Tafa, Rossi, Ruiz, Lamesta, Compaore All. Cristiano Scazzola

Arbitro: Federico Fontani di Siena (assistenti: Davide Conti di Seregno e Marco Croce di Nocera inferiore). Quarto ufficiale: Andrea Zambetti di Lovere

Trasferta decisamente complicata per il Piacenza, che (ore 17.30) affronta il Padova secondo in classifica. I biancorossi, che arrivano dal ko nel derby contro il Fiorenzuola, a cinque giornate dal termine della regular season occupano il nono posto in classifica con un piccolo vantaggio sull’undicesima piazza (la prima fuori dalla zona playoff) ma devono fare in conti con un calendario non semplice, a partire proprio dalla sfida con la squadra guidata da Massimo Oddo, reduce da cinque successi consecutivi e rimasta l’unica inseguitrice del lanciatissimo Sud Tirol.

A complicare la marcia di avvicinamento al match in casa Piacenza le due positività al Covid emerse all’interno del gruppo squadra nelle ultime ore e l’infortunio di Filip Raicevic che costringerà l’attaccante montenegrino ai box. “Sarà una partita complicata, soprattutto perché ci arriveremo in grande emergenza – fa il punto della situazione alla vigilia mister Scazzola -. Oltre a Corbari e Stucchi, non ci saranno Bobb, Raicevic, Dubickas, Marino, mentre sono in dubbio Pratelli, Rossi e Armini che verranno valutati nell’allenamento di rifinitura”.