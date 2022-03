SuperLega, Ravenna – Gas Sales Bluenergy in campo nel recupero DIRETTA

SUPERLEGA – RECUPERO 1^ GIORNATA RITORNO

CONSAR RCM RAVENNA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 1-1

(24-26 26-24)

Momento delicato per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che mercoledì (ore 20.30) affronta il derby regionale con Ravenna nel recupero della 1^ giornata di ritorno.

Il team romagnolo ha avuto la meglio solo una volta in sei incroci. Centrare un exploit in una sfida così ripagherebbe staff e tecnici di un’annata non esaltante ma che ha dato la possibilità di mettere in vetrina tanti giovani talenti. L’ultima sconfitta è arrivata domenica in casa con Verona e la Consar RCM è ferma a 2 punti. Gli emiliani, invece, si presentano al Pala De Andrè per fare punti dopo un girone di ritorno sfuggito di mano (2 vittorie e 7 sconfitte). Il settimo posto lascia spiragli per un buon piazzamento nei Play Off, ma agli uomini di servono punti. Per gli ospiti vari record alla portata: Recine è vicino ai 1000 attacchi vincenti in Regular Season, Russell è ai 1500 attacchi vincenti nelle stagioni regolari e ai 2000 attacchi punto in carriera.

A presentare il match in casa Piacenza è Leonardo Scanferla: “Per noi è il match con Ravenna è importante, abbiamo voltato pagina dopo la partita di Trento e vogliamo portare a casa tre punti. Siamo carichi e c’è tanta voglia di ripartire, non sarà una partita facile perché loro non hanno nulla da perdere e giocheranno a braccio libero, tirando tutto in battuta e giocando molto spavaldi. Noi dovremo pensare più a quello che facciamo in campo. Sicuramente il fattore mentale contribuirà molto, dobbiamo cercare di partire con lo stesso spirito del primo set con Trento e trovare continuità”.

PRECEDENTI: 6 (1 successo Consar RCM Ravenna, 5 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza).



EX: Enrico Cester a Ravenna nel biennio 2013/14-2014/15, Francesco Recine a Ravenna nel biennio 2019/20-2020/21.



A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Oleg Antonov – 4 muri vincenti ai 100, Francesco Recine – 10 attacchi vincenti ai 1000, Aaron Russell – 3 attacchi vincenti ai 1500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

In carriera: Maxwell Philip Holt – 2 ace ai 300, Aaron Russell – 14 attacchi vincenti ai 2000 (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

Classifica SuperLega Credem Banca: Sir Safety Conad Perugia 61, Cucine Lube Civitanova 48, Itas Trentino 48, Leo Shoes PerkinElmer Modena 42, Allianz Milano 37, Vero Volley Monza 31, Gas Sales Bluenergy Piacenza 28, Verona Volley 24, Top Volley Cisterna 24, Gioiella Prisma Taranto 23, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 22, Kioene Padova 21, Consar RCM Ravenna 2.

1 incontro in più: Sir Safety Conad Perugia, Vero Volley Monza, Gioiella Prisma Taranto, Kioene Padova.

2 incontri in meno: Cucine Lube Civitanova.

1 incontro in meno: Leo Shoes PerkinElmer Modena