“Sviluppo sostenibile: novità e sfide per il terzo settore” Seminario online con Solco e Csv Emilia

“Sviluppo sostenibile: novità e sfide per il terzo settore”. Questo il titolo del seminario online promosso da Consorzio Solco Piacenza e CSV Emilia, con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano. L’iniziativa, organizzata con l’aiuto dei docenti dell’IRESS di Bologna (Istituto regionale emiliano romagnolo per i servizi sociali e sanitari, la ricerca applicata e la formazione), è prevista per il 16 marzo, dalle 16.30 alle 19.30.

Programma del seminario:

– Sviluppo sostenibile e dintorni: le parole per orientarsi sul tema.

– Gli obiettivi dello sviluppo sostenibile nei documenti programmatori nazionali e della regione Emilia-Romagna.

– La declinazione in prassi: le novità e le sfide per il Terzo settore.

Docenti: Rossella Piccinini e Greta Nicodemi – IRESS Bologna

Il Seminario è gratuito ma l’Iscrizione online è necessaria compilando il modulo a questo link:

https://forms.office.com/r/x4xPu7QbrN