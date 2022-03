Tamponamento fra tre mezzi al semaforo di viale Malta

Tamponamento tra tre auto in viale Malta a Piacenza. Poco dopo le 13 del primo marzo, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, si è verificato un incidente tra una Jeep, una Mitsubishi Pajero e una Fiat Panda, all’altezza del semaforo con via Castello.

Per consentire la rimozione dei mezzi incidentati il traffico ha subìto dei rallentamenti. Per il ripristino della sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente.