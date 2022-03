Tamponamento lungo la tangenziale, disagi al traffico

Disagi al traffico nella serata del 3 marzo per un incidente lungo la tangenziale sud di Piacenza. E’ avvenuto poco prima delle 20, nelle vicinanze della rotatoria all’uscita della Galleana; da una prima ricostruzione si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto due vetture: una persona, rimasta contusa, è stata soccorsa dai sanitari intervenuti con l’ambulanza della Croce Rossa.

Lo scontro ha provocato rallentamenti alla circolazione in direzione Galleana. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia stradale, sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati.