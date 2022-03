Tamponamento tra moto al semaforo: ferito centauro

Tamponamento tra moto al semaforo di Niviano (Rivergaro), lungo la Strada Statale 45.

E’ successo nella mattinata del 16 marzo: per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta, poco dopo mezzogiorno si è verificato un tamponamento tra tre moto. Un centauro è rimasto contuso ed è stato trasportato per accertamenti al Pronto Soccorso di Piacenza dopo essere stato soccorso e medicato dai sanitari, giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza Anpas della Val Nure e con l’auto medica del 118.