Cielo nuvoloso con qualche pioggia ad inizio settimana a Piacenza.

Lunedì 14 marzo sarà una giornata all’insegna delle nuvole, con pioviggini sui rilievi. Rovesci che in alcune zone appenniniche della nostra provincia hanno assunto anche carattere nevoso, come si può vedere dalla foto in copertina, pubblicata su facebook da Claudia Borré e scattata nella zona di Zerba. Martedì 15 marzo è atteso un miglioramento: dopo una mattinata nuvolosa, previste schiarite nel pomeriggio. Dalla sera nuvole e banchi di nebbia in pianura; variabile sui rilievi. Le temperature minime del mattino saranno comprese tra 3° sui rilievi e 5° in pianura; temperature massime pomeridiane comprese tra 10° sui rilievi e 15° in pianura.

Giornata nuvolosa anche mercoledì 16 marzo, sia in pianura che sui rilievi: temperature minime del mattino comprese tra 5° sui rilievi e 8° in pianura; temperature massime pomeridiane comprese tra 11° sui rilievi e 18° in pianura.