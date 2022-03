Tempo stabile e temperature fino a 20 gradi ad inizio settimana a Piacenza.

Lunedì 28 marzo – le previsioni Arpae – è attesa una giornata caratterizzata da cielo sereno, con aumento della nuvolosità a partire dalla sera.

Temperature minime del mattino comprese tra 6° sui rilievi e 7° in pianura Temperature massime pomeridiane comprese tra 16° sui rilievi e 21° in pianura.

Giornata nuvolosa martedì 29 marzo, ma non sono previste precipitazioni. Temperature minime del mattino comprese tra 6° sui rilievi e 8° in pianura. Temperature massime pomeridiane comprese tra 14° sui rilievi e 20° in pianura.