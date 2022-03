Tempo stabile, ma clima più freddo con gelate in pianura. E’ il quadro meteo nel piacentino per i primi giorni della prossima settimana. Lunedì 7 e martedì 8 marzo nella nostra provincia il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, ma attenzione alle gelate al mattino e in serata. Le temperature minime scenderanno sotto lo zero, massime intorno ai nove gradi in pianura.

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso anche nei giorni successivi – le previsioni di Arpae – con temporanei aumenti della nuvolosità a partire da venerdì, ma senza precipitazioni.