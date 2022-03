Tempo stabile nel week end nel piacentino. Sabato 19 e domenica 20 marzo, il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso, qualche nuvola è attesa nella giornata di domenica sui rilievi ma senza precipitazioni. In pianura le temperature saranno comprese tra i 2 i 12 gradi.

Anche nei primi giorni della prossima settimana correnti fresche nord-orientali permarranno per tutto il periodo preso in considerazione, determinando condizioni di stabilità con cielo in prevalenza sereno. Le temperature, in lieve diminuzione ad inizio periodo con valori minimi localmente sotto lo zero nella giornata di Lunedì, tenderanno poi gradualmente a risalire.