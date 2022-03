Nelle giornate di giovedì 24 e 31 marzo, l’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza, propone, nell’ambito degli appuntamenti per la terza età, due visite guidate al Museo delle Carrozze di Palazzo Farnese. La collezione del Museo delle Carrozze, annoverata fra le più prestigiose d’Italia per la varietà ricchezza e integrità degli esemplari presenti, abbraccia un ampio spazio temporale, che va dagli inizi del ‘700 fino all’avvento del trasporto a motore. Il Museo, ubicato nei sotterranei di Palazzo Farnese, accoglie anche una serie di carrozzine per neonati e per bambini, una slitta e un bellissimo carretto siciliano. Sono esposti anche alcuni capi di vestiario d’epoca. Per poter partecipare è necessario iscriversi, al costo di tre euro, esclusivamente telefonando, negli orari di apertura (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30), all’ufficio Attività Socio-ricreative ai numeri 0523 492724 e 492743, a cui rivolgersi anche per eventuali ulteriori informazioni. Sarà possibile iscriversi a partire da lunedì 21 marzo, fino ad esaurimento posti. Le due iniziative sono riservate ai residenti del Comune di Piacenza e saranno organizzate nel rispetto delle normative anticovid.

Per partecipare è necessario presentare il Green pass rafforzato e indossare una mascherina Ffp2.