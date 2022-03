Terzoni e Panni (Atletica 5 Cerchi) in evidenza ad Ancona con la rappresentativa regionale

Unici piacentini presenti ad Ancona all’incontro tra rappresentative regionali indoor, denominato Trofeo Sportissimo “Ai confini delle Marche”, erano Francesco Terzoni e Nicola Panni entrambi dell’Atletica 5 Cerchi di Piacenza.

Dopo gli splendidi risultati ottenuti ai regionali cadetti – dove Terzoni si è laureato campione regionale nel salto triplo e argento nel getto del peso, mentre il compagno di squadra Panni ha conquistato due argenti nel salto con l’asta e nel salto triplo – i due ragazzi blu arancio hanno ottenuto la convocazione dal delegato tecnico regionale dell’Emilia Romagna per la più prestigiosa manifestazione indoor della categoria Under16. Ad Ancona, con indosso i colori della nostra regione, i due piacentini hanno dato il meglio di sé: Francesco Terzoni è sceso sulla pedana del salto triplo cogliendo un brillante terzo posto con la sua seconda migliore misura di sempre (12,16 metri), mentre Nicola Panni ha migliorato il personale di salto con l’asta salendo fino a quota 2,80 metri e chiudendo al sesto posto. Grazie ai successi dei due saltatori dell’Atletica 5 Cerchi la rappresentativa dell’Emilia Romagna, che non aveva mai vinto questa manifestazione, ha raggiunto un risultato storico aggiudicandosi la classifica davanti a Lazio, Veneto, Toscana, Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Puglia, Abruzzo, Sardegna e Molise.

REGIONALI RAGAZZI – A Parma ai campionati regionali ragazzi, gli Under 14 blu arancio fanno faville inserendosi tra i migliori finalisti regionali: quinto e sesto posto per Matilde Tivegna e Gaia Bernini nel salto in lungo con le misure di 4,02 m e 4,00 m. Theo Nduwimana chiude sesto nei 60 metri ad ostacoli con l’ottimo crono di 10”33 in batteria e 10”54 in finale. Al personale anche le velociste: Lucia Rossetti, Faustina Condolino e la new entry Giulia Morales. In attesa di iniziare gli allenamenti sulla nuova pista del “Pino Dordoni” di Piacenza gli atleti blu arancio stanno già preparando la stagione outdoor che partirà il 2 aprile proprio sulla pista di casa.