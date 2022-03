Tra conferme e novità, ecco la nuova rosa Juniores del VO2 Team Pink “Vogliamo essere protagonisti”

Esordio alle porte e una nuova, stimolante avventura tutta da vivere. Sta entrando nel vivo il 2022 del VO2 Team Pink, sodalizio piacentino che anche quest’anno sarà protagonista nel panorama ciclistico giovanile femminile. La società presieduta da Gian Luca Andrina ha allestito la formazione Donne Juniores (composta da sette atlete) a cui si aggiunge un’altra under 23, la trentina Elisa Tonelli (classe 2022), al suo secondo anno nel sodalizio.

Domenica le “panterine” Junior correranno nella gara di casa a Gossolengo, primo appuntamento stagionale per la categoria. La rosa è un mix tra conferme e novità. A guidare la pattuglia, due atlete del secondo anno (classe 2004), la pavese Chiara Sacchi e la torinese Martina Sanfilippo, confermate insieme alle ex Allieve Vittoria Grassi (torinese, tricolore su pista nel 2021) e Sara Guidetti (parmense), entrambe classe 2005 e al primo anno in categoria. Accanto a loro, tre coetanee “neo-panterine”: la bergamasca Camilla Locatelli, proveniente dal Cesano Maderno, la romagnola Valentina Zanzi (nel 2021 in maglia Fiumicinese-Fa.i.t. Adriatica) e la casalasca Rebecca Vezzosi, reduce dall’esperienza nella Gioco in Bici Oglio Po. A guidare Donne Juniores e l’under 23 Elisa Tonelli saranno i confermati direttori sportivi Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati, affiancati nel team dai meccanici Alberto Peiretti e Andrea Massari.

“La squadra Junior – affermano i due ds delle “panterine” – è competitiva, come gruppo è omogeneo e dotato di valori di ottimo livello. Il nostro punto di forza sarà il lavoro di squadra, il gruppo e il fine comune per far emergere le buone individualità nelle corse in Italia e all’estero dove ci sarà concesso di gareggiare, un modo quest’ultimo per far maturare più esperienza possibile alle ragazze. Nel complesso è una squadra molto giovane, con due atlete del secondo anno e cinque all’esordio in categoria. Ci aspettiamo di essere protagonisti un po’ su tutti i campi e tipologie di percorso”. Quindi aggiungono. “Elisa Tonelli è una piacevolissima conferma, una ragazza fantastica che ci aspettiamo faccia vedere subito le sue doti cercando di non incrociare la sfortuna che l’ha colpita nel 2021”.

La rosa

Donne Juniores: Martina Sanfilippo (2004, confermata), Chiara Sacchi (2004, confermata), Camilla Locatelli (2005, dal Cesano Maderno), Valentina Zanzi (2005, dalla Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica), Vittoria Grassi (2005, confermata), Sara Guidetti (2005, confermata), Rebecca Vezzosi (2005, dalla Gioca in Bici Oglio Po)

Donne Under 23: Elisa Tonelli (2002, confermata)

Direttori sportivi: Stefano Peiretti, Vittorio Affaticati

Meccanici: Alberto Peiretti, Andrea Massari.

Nella foto di Frantz Piva, la squadra Donne Juniores del VO2 Team Pink più l’under 23 Elisa Tonelli