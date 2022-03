Tra Lego e robotica, il 12 marzo sfida tra giovanissimi a Borgonovo

La grande competizione a squadre di robotica e scienza First® Lego® League Italia arriva per la prima volta a Borgonovo Val Tidone con la Challenge 2021/2022 – Cargo Connect.

Il trasporto delle merci e della logistica è il tema strategico su cui migliaia di ragazzi, in Italia e nel mondo, si stanno confrontando nella competizione di scienza e di robotica First® Lego® League, cui in Italia sono iscritte ben 126 squadre, scolastiche ed extrascolastiche, composte da ragazze e ragazzi dai 9 ai 16 anni. Nella passata edizione l’emergenza sanitaria non ha fermato le gare che si sono però svolte online. Da quest’anno siamo tornati finalmente in presenza e il 12 marzo 2022 si svolgerà a Borgonovo Val Tidone, la quarta giornata di qualificazione per il Nord – Ovest. Saranno presenti 14 squadre provenienti da varie regioni del Nord Italia che guidate dai loro coach cercheranno di conquistare i due posti disponibili per la qualificazione alla finale nazionale.

L’evento, organizzato dal Scuola di Robotica di Genova e Associazione Artù Onlus di Piacenza e Istituto A. Volta di Borgonovo Val Tidone in collaborazione con Fondazione Museo Civico di Rovereto, referente per l’Italia, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Borgonovo Val Tidone, il contributo del gruppo Giovani Industriali di Piacenza, e della Proloco di Borgonovo Val Tidone oltre al sostegno operativo da parte di U.S. Borgonovese, Radio Melody ed EndoFap Don Orione. Grazie al miglioramento delle condizioni epidemiologiche l’evento è aperto al pubblico, che potrà così assistere ai round che vedranno i robot sfidarsi sul campo di gara e alla presentazione dei progetti innovativi creati da parte di tutti i team. Il numero massimo di presenze è contingentato ed è possibile prenotarsi tramite questo link: https://forms.gle/NACx17firDV76vXYA.

Nel pomeriggio saranno organizzati laboratori gratuiti per bambine, bambini, ragazze e ragazzi che potranno così avvicinarsi al mondo della robotica in modo semplice e divertente. Questo il Link per l’iscrizione ai laboratori: https://forms.gle/4QrEs877ZsadR8bN8. L’Associazione Sportiva US Borgonovese proporrà pasti a prezzo convenzionato ai partecipanti all’evento, i pasti saranno serviti in tenso-struttura riscaldata situata nei pressi dell’istituto Scolastico che ospita la competizione. “Il Comune di Borgonovo Val Tidone – commenta l’assessore all’istruzione Elisa Nicelli – è orgoglioso di ospitare un evento di tale rilevanza e si congratula con gli organizzatori e con le associazioni che a vario titolo si sono rese disponibili a collaborare con entusiasmo”.

FIRST® LEGO® League Challenge è una competizione mondiale per qualificazioni successive di robotica e scienza per ragazzi dai 9 ai 16 anni. Referente per l’Italia è dal 2012 la Fondazione Museo Civico di Rovereto. FIRST® LEGO® League tratta temi e problemi reali quali i cambiamenti climatici, la qualità della vita per i diversamente abili, il riciclo dei rifiuti, l’acqua, le soluzioni per gli anziani, le missioni spaziali, il rapporto con gli animali e molto altro, con l’obiettivo di avvicinare i giovani allo STEM Learning, l’apprendimento delle discipline scientifiche con un approccio Hands-on, cioè non solo sui libri, ma con progetti e attività pratiche. Si articola in missioni con robot, creazione di un progetto scientifico e tecnico, e cura dei core values, per la valorizzazione di tutte le competenze, spirito di squadra e fair play.

Sponsor nazionale: Dolomiti Energia, sponsor tecnico CampuStore.

Link al sito nazionale: https://www.fll-italia.it/fll_home.jsp

Link al sito internazionale: https://www.firstinspires.org/robotics/fll

Programma laboratori Gratuiti

• Età 6-10 anni – MASTER ROBOT JUNIOR…!! ORE 15.00 – 16.00

• Età 10 – 14 anni – MASTER ROBOT…!! ORE 15.00 – 16.00

Robot e Spazio (età 6-10 anni) Alziamo gli occhi al cielo: quanti tipi di robot si muovono nello spazio al di sopra dei nostri nasi? Razzi e intere navicelle robotiche, Space Rover, Robot assistenti, Robot riparatori e persino Robot spazzini. Tra missioni spaziali ed esplorazioni intergalattiche scopriremo quanti robot già abitano nello spazio ed insieme ne inventeremo di nuovi, per affrontare con ingegno le sfide cosmiche di domani.

• Età 6-10 anni – ROBOT e SPAZIO…!! ORE 16.00 – 17.00

Robot Arts (età 10-14) I sensori ci circondano ma spesso non ci facciamo caso, con questo laboratorio impareremo a chiederci come funzionano e a trasformare i nostri robot in veri artisti del disegno.

• Età 10 – 14 anni – ROBOT MAC GYVER – 16.00 -17.00

Link per l’iscrizione:

https://forms.gle/4QrEs877ZsadR8bN8