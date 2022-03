Tragedia in stazione, anziano travolto da un treno merci a Castelsangiovanni

Ha tutti i contorni della tragica fatalità l’incidente avvenuto nella stazione di Castelsangiovanni (Piacenza), poco prima delle 10 di venerdì 25 marzo. Un uomo anziano – probabilmente dopo aver perso l’orientamento – è stato travolto da un treno merci.

Sul posto i sanitari con l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val Tidone assieme al personale infermieristico del 118 e all’équipe medica dell’Elisoccorso decollato da Parma che, con l’aiuto della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni, hanno cercato di rianimare l’anziano, trovato riverso a terra sulla massicciata: purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano.

Sul luogo dell’incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Castelsangiovanni assieme ai colleghi della Polizia Ferroviaria, che hanno la competenza sulla tratta. Per la messa in sicurezza sono intervenuti gli uomini di RFI dalla postazione di Stradella.