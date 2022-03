Trail Running a Gropparello, ecco i vincitori del Trofeo provinciale Asi Nazionale

Domenica 27 marzo a Gropparello è andato in scena il Trofeo Provinciale Asi Nazionale di Trail Running sulle tre distanze caratteristiche della disciplina, a organizzare l’evento è stata la Synergy A.S.D. che dopo numerose gare organizzate fuori sede ha puntato sulla location di casa.

Gli atleti accorsi sono stati numerosi e provenienti da tutto il nord Italia e oltre, per un totale di 192 presenze agonistiche divise su tre lunghezze caratteristiche nella disciplina del Trail Running ovvero la Short Trail che misurava 15km la Trail 26Km e dava 2 punti validi UTMB e la Ultra Trail da 45Km che dava 5 punti UTMB

La Categoria Short maschile proclama Campione Provinciale Matteo Maiocchi, Vice Campione Ivano Ferrari e terzo classificato Gerbelli Lorenzo.

La Categoria Short femminile proclama Campionessa Provinciale Lupidi Alessandra, Vice Campionessa Svetlana Ciobanu e la terza posizione va alla Toscana Righetti Luana.

Nella classica distanza Trail il Campione Provinciale è Davide Dinosio, Vice Campione Buciardini Pasquale e terzo Squicciarini Andrea.

La femminile sulla distanza Trail la Campionessa è la Francese del Team Brooks/Tornado Grosjean Melina, Vice Campionessa Nicola Nadia e la terza posizione è di Cedri Maura.

La distanza Ultra Trail valevole sia come Trofeo Provinciale Asi Nazionale ma anche come Trofeo Memorial Arcari Roberto si aggiudica il titolo di Campione Maj Jacopo, Vice Campione Brusamonti Giulio e terzo classificato Castignola Demetrio, la Campionessa Femminile è Caporali Alessandra, Vice Campionessa Pop Alina e il terzo gradino del podio è di Sabbioni Francesca.

Complice la bella giornata e il tracciato scorrevole e veloce ha fatto divertire tutti i partecipanti ed accompagnatori che già dal sabato popolavano la vallata, i riscontri sono stati positivi e la presenza del Team Quadrifoglio a.s.d. in ricordo di Roberto Arcari apprezzata. (nota stampa)