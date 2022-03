Travaso di gas dalla cisterna ribaltata, delicato intervento dei vigili del fuoco

Delicato intervento da parte dei vigili del fuoco, impegnati per diverse ore nelle operazioni di messa in sicurezza dell’autocisterna – contenente Gpl – che nella giornata dell’8 marzo è rimasta coinvolta in un incidente ribaltandosi lungo la strada che conduce a Rustigazzo, nel Comune di Lugagnano.

Foto 3 di 5









I vigili del fuoco, presenti anche con il nucleo specializzato Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), dopo aver rimesso in strada il mezzo con l’ausilio di una gru si sono occupati delle operazioni di travaso del gas.

VIDEO