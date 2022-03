Travolto da un’auto a Piazzale Roma: ferito ciclista

Travolto in bicicletta, finisce in ospedale. Poco dopo le 20 di sabato 26 marzo, a Piazzale Roma a Piacenza, si è verificato un incidente nel quale è rimasto ferito in modo serio un ciclista, dopo essere stato travolto da un’auto.

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e l’auto medica del 118. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il ciclista è stato trasportato al Pronto Soccorso cittadino in codice giallo. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale di via Rogerio.

Disagi al traffico si sono manifestati durante le operazioni di soccorso.