Troppa fretta di nascere, la mamma partorisce il piccolo a bordo dell’ambulanza

Aveva fretta di nascere il piccolo venuto alla luce nella tarda mattinata del tre marzo a bordo di un’ambulanza, nel parcheggio di un centro commerciale alle porte di Piacenza.

In preda alle doglie, la mamma è riuscita a chiamare il 118 mentre si trovava nella propria abitazione a Fiorenzuola D’Arda. Sul posto è giunta tempestivamente l’ambulanza della Croce Rossa di Roveleto di Cadeo, insieme all’auto infermieristica del 118. Ma una volta caricata a bordo la partoriente, non c’è stato il tempo di arrivare in Pronto Soccorso a Piacenza: così i sanitari hanno messo in atto le manovre ostetriche, anche con l’ausilio del personale medico e infermieristico dell’Ospedale che nel frattempo era arrivato in appoggio agli equipaggi.

Nel parcheggio di un centro commerciale la donna ha dato alla luce il figlio. Le condizioni del bambino sono apparse buone. Ora la mamma e il piccolo si trovano ricoverati nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto. (Nella foto gli equipaggi che hanno concorso al parto)