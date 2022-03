“Troppi ritardi nel pagamento degli stipendi ai docenti precari, la Regione intervenga”

“Sono migliaia gli insegnanti precari assunti per fare fronte alla pandemia, i cosiddetti supplenti Covid. Arrivati a ottobre nelle scuole, avevano contratti fino al 31 marzo, poi prorogati. La Giunta si impegni affinché a tutti loro venga pagato lo stipendio”.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che ricorda come “abbiamo appreso dalla stampa che ad oggi ancora non è arrivata una comunicazione ufficiale. Questi insegnanti vivono come quelli che sono sospesi, dato che il Ministero è in ritardo (e non di poco) nei pagamenti: per finanziare le supplenze brevi c’è uno specifico fondo del dicastero all’Istruzione che, una volta esaurito, deve essere rifinanziato dal ministero dell’Economia. Nel frattempo, e non è un dettaglio, passano mesi e si logorano vite”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere “quanti siano i docenti in Emilia-Romagna il cui stipendio viene versato in ritardo dal Ministero e cosa intenda fare la Regione per far sì che il governo mantenga fede a un principio basilare del rapporto nel mondo del lavoro, ovvero che gli stipendi si pagano entro il mese di prestazione del lavoro”. Poi ancora: “La Regione come intenda attivarsi per far sì che i docenti percepiscano immediatamente gli arretrati?”.