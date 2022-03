Tutor e TraAttori insieme per educare alla sicurezza sul lavoro

Sensibilizzare gli studenti alla sicurezza sul lavoro in modo originale, anticonvenzionale e divertente attraverso l’improvvisazione teatrale. È andato in scena lunedì mattina al teatro San Matteo di Piacenza, davanti a una cinquantina di studenti, lo spettacolo #improsafe, progetto della scuola di formazione Tutor in collaborazione con la compagnia teatrale TraAttori, teso ad educare i giovani all’importanza fondamentale della sicurezza sul lavoro.

“Questa tematica è importantissima per i nostri corsisti in quanto affrontano percorsi professionali specifici – afferma la referente di Tutor Mjriam Ragazzi -. A scuola la affrontiamo da un punto di vista teorico, ma stamattina ne parliamo in modo giocoso e divertente”. Marcello Savi, componente dei TraAttori, sottolinea che “la forza dell’ improvvisazione sta nel rendere questo argomento serio più attrattivo per gli studenti perché, grazie alla risata e al divertimento, riusciamo a catturare la loro attenzione e veicolare quindi messaggi importanti”.