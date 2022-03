Tutti a fare il pieno per timore di nuovi rincari. Finirà l’impennata dei carburanti?

Caro carburanti, gli automobilisti tornano a fare il pieno per timore di ulteriori aumenti. Il conflitto in Ucraina ha fatto impennare i prezzi di benzina e diesel in Italia. A Piacenza il prezzo al litro da un impianto all’altro nella giornata di lunedì 14 marzo varia di poche decine di centesimi, con un range compreso tra 2,099 e oltre i 2,3 euro sia per il gasolio che per la benzina (prezzi riferiti al self-service), mentre se ci spostiamo nelle aree di servizio in autostrada si possono toccare punte di 2.5 euro al litro. Più contenuto il costo del Gpl, intorno a 0,849 euro al litro.

Il gestore della stazione di servizio di Strada Agazzana ci spiega che da una decina di giorni sono molte le persone che preferiscono optare per il pieno, temendo ulteriori rincari. Un atteggiamento che si ripercuote anche sui volumi, con un aumento considerevole, talvolta un più 40% di carburante venduto al giorno. Tuttavia i margini di guadagno per i gestori delle pompe di benzina sono sempre di 4-5 centesimi al litro. Si parla di un aumento al litro di oltre 50 centesimi per benzina e diesel e di 20 centesimi per il Gpl. Ma il vero protagonista degli aumenti è senza dubbio il metano, che ha visto segnare un’impennata di oltre 1,50 euro al kg nel giro di pochi giorni. Il gestore della stazione di servizio Eni di Strada Agazzana invece ha riscontrato una diminuzione dei volumi di vendita rispetto a 15 giorni fa. E che, mediamente, i suoi clienti effettuano 30 euro di rifornimento. “Per noi gestori, essendo rimasto invariato il margine di guadagno per litro, vendendo meno litri si è notevolmente ridotto il margine di profitto”.

A pesare da anni sui prezzi dei carburanti in Italia sono le accise e le tasse. In termini percentuali, la penalizzazione del fisco sui carburanti è il 55% del costo finale della benzina e il 51% del prezzo totale del gasolio. Sono ben 19 le accise che pesano sul prezzo dei carburanti, che insieme all’impennata del petrolio stanno portando il prezzo di benzina, gasolio, Gpl e metano auto a livelli non prevedibili. Così, ai tanti balzelli introdotti tra il 1936 bisogna sommare anche l’IVA, al 22%, che non viene calcolata solo sul prezzo netto ma anche sui balzelli. Una tassa sulle tasse, dunque.

Di seguito l’elenco completo delle 19 accise che gravano sui carburanti in Italia:

1) finanziamento per la guerra d’Etiopia (1935 – 1936) pari a 0,000981 euro;

2) finanziamento della crisi di Suez (1953) pari a 0,00723 euro;

3) ricostruzione post disastro del Vajont (1963) pari a 0,00516 euro;

4) ricostruzione post alluvione di Firenze (1966) pari a 0,00516 euro;

5) ricostruzione post terremoto del Belice (1968) pari a 0,00516 euro;

6) ricostruzione post terremoto del Friuli (1976) pari a 0,00511 euro;

7) ricostruzione post terremoto dell’Irpinia (1980) pari a 0,0387 euro;

8) finanziamento missione Onu in Libano (1982 – 1983) pari a 0,106 euro;

9) finanziamento missione ONU in Bosnia (1996) pari a 0,0114 euro;

10) rinnovo contratto autoferrotranvieri (2004) pari a 0,020 euro;

11) acquisto autobus ecologici (2005) pari a 0,005 euro;

12) ricostruzione post terremoto de L’Aquila (2009) pari a 0,0051 euro;

13) finanziamento alla cultura (2011) pari a 0,0071;

14) finanziamento crisi migratoria libica (2011) pari a 0,040 euro;

15) ricostruzione post alluvione Toscana e Liguria (2011) pari a 0,0089 euro;

16) finanziamento decreto “Salva Italia” (2011) pari a 0,082 euro;

17) ricostruzione post terremoto dell’Emilia (2012) pari a 0,024 euro;

18) finanziamento del “Bonus gestori” (2014) pari a 0,005 euro;

19) finanziamento del “Decreto fare” (2014) pari a 0,0024.