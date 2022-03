Un mese al Ferriere Trail Festival, quattro percorsi e iscrizioni aperte

Un mese al Ferriere Trail Festival. A circa un mese dall’evento gli organizzatori della quinta edizione del Ferriere Trail Festival, ovvero Piacenza Natural Sport, Pro Loco di Ferriere e Trail Valley, stanno lavorando alacremente per assicurare un weekend indimenticabile a tutti gli atleti che si presenteranno al via delle numerose distanze previste.

Saranno ben quattro infatti i percorsi che si potranno percorrere il 30 aprile e il primo maggio 2022 nella Val Nure, un affascinante lembo di territorio situato nell’Appennino Emiliano, al confine con la Liguria: sede di partenza e arrivo di tutti i percorsi sarà Ferriere (Piacenza), piccolo borgo molto attivo e meta turistica da vivere in ogni stagione.

I percorsi – Finalmente si potrà disputare il Three Valley Grand Tour, un percorso di ben 101 km e 6.000 m di dislivello positivo e negativo. Si tratta del primo Ultra Trail completamente in provincia di Piacenza, fatta eccezione per uno sconfinamento di circa 4 km in Liguria. Il tracciato interessa 4 Comuni: Ferriere, Santo Stefano D’Aveto (GE), Cerignale, Corte Brugnatella. Il percorso prevede passaggi su tutte le cime più alte del territorio: saranno ben sette le cime oltre i 1300 mt! I finishers del TVGT otterranno 5 punti ITRA (International Trail Running Association).

Confermatissime le altre distanze, a partire dal Ferriere Classic Ring, 54 km con 3.100 m di dislivello positivo e negativo: anche su questo percorso si toccheranno sette cime oltre i 1.300 m. Questo percorso assegnerà 3 punti ITRA. La partenza delle due gare più lunghe sarà alle 6.00 di sabato 30 aprile. Le altre due gare in programma sono la Carevolo Trail Race, 31 km per 1.600 m D+- e 2 punti ITRA, con partenza alle 10.00 del 30 aprile, e la Panoramic Trail Race, 20 km e 900 m D+-, i cui atleti partiranno alle ore 11.00 del 30 aprile. Partenza e arrivo saranno dalla caratteristica Piazza delle Miniere al centro di Ferriere. Insomma c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Sono già centinaia gli iscritti sulle diverse distanze: attualmente i costi di iscrizione sono di € 25,00 per il PTR, di € 35,00 per il CTR, € 60,00 per il FCR ed € 115,00 per il TVGT. Le iscrizioni saranno aperte fino al 28 aprile. Sul sito www.ferrieretrailfestival.it sono disponibili tutte le informazioni relative ai percorsi e alle modalità di iscrizione.