Un nuovo consiglio direttivo per gli Amici dell’Hospice di Borgonovo

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO PER L’ASSOCIAZIONE GLI AMICI DELL’HOSPICE DI BORGONOVO V.T.

L’associazione Gli amici dell’Hospice, che da anni si occupa di dare un sostegno attivo agli ospiti e ai familiari della Casa per le cure palliative di Borgonovo, ha eletto nei giorni scorsi un nuovo Consiglio Direttivo.

Dopo le dimissioni da parte di Monica Patelli, eletta nell’importante ruolo di sindaco del paese, si è insediato il nuovo organismo di governo della Onlus composto da Ilaria Luppini nominata Presidente e Giovanni Miglioli nel ruolo di Vice Presidente, coadiuvati dai membri del direttivo Mariateresa Piroli, Marina Molinari, Elisa Guasconi.

A loro viene affidato il compito di rilanciare l’associazione che ha continuato ad operare anche durante questo biennio di pandemia, ma che ha subìto forti limitazioni nella propria operatività, considerato che diverse attività si svolgevano in una struttura di tipo sanitario.

“Nonostante le oggettive difficoltà derivanti da questo difficile periodo – afferma la neo presidente Ilaria Luppini – gli Amici dell’Hospice non hanno mai smesso di occuparsi e di preoccuparsi per chi soffre a causa di gravi condizioni di salute”

Già dai prossimi giorni sarà possibile partecipare alla lotteria di Pasqua delle uova di cioccolato, disponibili presso diversi esercizi commerciali della nostra provincia.

“Quest’anno, in via eccezionale, – informa Luppini- la nostra associazione ha desiderato condividere parte del contributo raccolto con le uova di Pasqua con un’altra associazione, che si occupa di sostenere dei bambini oncologici ucraini accolti al Policlinico San Matteo di Pavia”.

Intanto l’assemblea dei soci di Amici dell’Hospice ha deliberato una serie di finanziamenti per migliorare la permanenza nella struttura di pazienti e dei familiari che li assistono e per fare opera di sensibilizzazione in occasione della Giornata del Sollievo che si svolgerà a fine maggio. (nota stampa)