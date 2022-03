Una biblioteca ambulante, storytelling e picnic: il sentiero del Tidone diventa letterario

Letture animate, picnic letterari, incontri con gli autori, presentazioni ed eventi letterari, un workshop di scrittura narrativa, un’escursione letteraria lungo l’intero Sentiero del Tidone, una staffetta dei libri, il bookcrossing, persino un’Apecar trasformata in biblioteca ambulante è il ricco menù del progetto “Sentiero d’autore: storie per una valle”, finanziato ai comuni di Sarmato e Pianello Val Tidone dal Centro per il libro e la lettura del MIC, presentato stamattina nella sala del consiglio del comune di Sarmato.

In qualità di padrona di casa, ha esordito la sindaca del comune di Sarmato Claudia Ferrari: “Il progetto prevede momenti di condivisione letteraria in alcuni luoghi suggestivi del nostro territorio, tra cui i ponti sul torrente Tidone, e sarà quindi un’occasione per farsi suggestionare dal paesaggio e dalla storie. Penso che sia un esempio importante di come si possa fare rete sul territorio: due comuni, uno in pianura e uno in collina, si sono candidati insieme, unendo virtualmente due punti strategici del Sentiero del Tidone”.

“Uno sguardo poetico e letterario alla nostra meravigliosa val Tidone. Sono convinto che questo progetto possa creare un volano molto virtuoso, sfruttando la voglia di tornare alla normalità e di tornare al libro come oggetto fisico, e spero che possa avere continuità anche in futuro” ha aggiunto il sindaco del comune di Pianello Val Tidone Gianpaolo Fornasari.

Gianluca Misso di Officine Gutenberg, bibliotecario dei due comuni, ha ricordato come “Il primo passo è stato accompagnare Sarmato e Pianello Val Tidone a ottenere il riconoscimento della qualifica di Città che legge, che ha permesso di partecipare al bando. Il programma è molto ricco e coinvolgerà autori di profilo nazionale, tra cui Michele Serra, Ben Pastor e Matteo Corradini, tutti conoscitori del territorio, e, per quanto riguarda la letteratura per ragazzi, Emanuela Bussolati e Irene Penazzi. Un’iniziativa orginale è inoltre il workshop di scrittura narrativa, il cui esito sarà la pubblicazione di un libro che raccoglierà i racconti scritti dai partecipanti. In questo modo del progetto rimarrà qualcosa di concreto, un libro”.

Partner importante del progetto sarà l’Associazione Sentiero del Tidone: “Già il titolo del progetto è parlante, e a mio modo di vedere accattivante. Come associazione avremo modo di collaborare all’organizzazione di alcuni degli eventi, creando uno spazio letterario e culturale all’interno di 6 delle escursioni in programma quest’anno, la prima delle quali è in calendario il 2 aprile qui a Sarmato. L’abbinamento tra cultura letteraria e l’aspetto naturalistico ed escursionistico ci rende orgogliosi e sarà certamente un’idea vincente” ha commentato il presidente dell’Associazione Sentiero del Tidone Daniele Razza.

“Accompagneremo i bambini e i ragazzi di tutte le scuole del territorio lungo il Tidone, che alcuni di loro non hanno mai visto, con un momento di lettura e una merenda” ha aggiunto Gabriella Marazzi, insegnante e responsabile delle attività con le scuole per il Sentiero.

Il fil rouge del progetto è quello del Sentiero del Tidone, percorso naturalistico lungo 69 km da percorrere a piedi, in bici o a cavallo e che costeggia l’intera asta del torrente Tidone attraversando due regioni (Emilia-Romagna e Lombardia), due province (Piacenza e Pavia) e diversi comuni (Rottofreno, Sarmato, Borgonovo Val Tidone, Pianello Val Tidone, Alta Val Tidone, Zavattarello, Romagnese).

Percorso che con questo progetto diventerà una sorta di teatro naturale, un luogo dove far convergere iniziative, eventi, laboratori e attività varie finalizzate alla promozione del libro e della lettura (calendarizzate lungo tutto il 2022) e intorno al quale stringere in una rete di collaborazione non soltanto i soggetti del territorio che hanno già sottoscritto il Patto per la lettura tra cui scuole, cooperative sociali, associazioni culturali, di volontariato, di promozione sociale, di mutuo soccorso, librerie, edicole, ma anche esercizi commerciali, ricettivi ed enti o soggetti privati.