Una nuova pensilina per riparare i mezzi della Pubblica Valtrebbia. A Travo nell’area parcheggio dell’associazione si è tenuta la simbolica consegna con taglio del nastro da parte del sindaco Lodovico Albasi della nuova struttura. I mezzi di soccorso e di servizio della Pubblica travese che non trovano spazio nel garage potranno quindi giovarsi di un riparo al coperto e non essere più esposti alle intemperie invernali e al sole estivo.

Il Presidente della Pubblica Assistenza Fiorenzo Bonetti ha ringraziato il Sindaco di Travo per la sollecita risposta ai bisogni dell’Associazione, osservando che l’Amministrazione comunale ha sempre garantito proficua collaborazione e fattivo sostegno al volontariato della Pubblica Assistenza. Il Sindaco Albasi a propria volta ha ribadito la gratitudine dell’intera comunità per le benemerite attività svolte: emergenza 118, trasporti interospedalieri e accompagnamento degli infermi. In particolare, il Sindaco ha espresso un plauso per l’accompagnamento di disabili, persone allettate e in difficoltà presso presidi medici e ospedalieri per terapie, visite ed esami. L’invecchiamento della popolazione e il trasferimento delle giovani generazioni lasciano spesso la popolazione anziana sola e, quando si rende necessario il trasporto per motivi sanitari, appare essenziale il contributo che i volontari della Pubblica travese riesce a garantire. Senza questi trasporti molte persone in difficoltà dovrebbero lasciare le loro abitazioni per case protette o rinunciare alle cure sanitarie.