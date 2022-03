Una monito per non dimenticare. Ma anche un simbolo per educare le nuove generazioni a una cultura del rispetto e del vero amore.

E’ stata inaugurata nella mattinata del 16 marzo, collocata in un marciapiede all’intersezione tra via Boscarelli e via Vaiarini a Piacenza, una nuova panchina rossa – donata dalla rete “Le Città delle Donne” – in memoria di Zahira Aitali, giovane mamma vittima di femminicidio, aggredita e uccisa nell’aprile 2009 dall’ex marito, proprio in quello stesso luogo.

Per l’occasione sono intervenuti il sindaco Patrizia Barbieri, l’assessore alle Pari Opportunità Federica Sgorbati, Nadia Bragalini, ambasciatrice de “Le Città delle Donne” per Piacenza e per l’Emilia, Giulia Monteleone, consigliere provinciale con delega alle Pari Opportunità, unitamente alla preside, gli insegnanti e gli alunni della vicina scuola media Calvino, presenti con striscioni, magliette e pensieri per la pace e contro la violenza sulle donne.

“Zahira Aitali era una giovane mamma che guardava al futuro con gioia, ma purtroppo così non è stato – ha affermato il sindaco Barbieri -. Questa giornata deve farci riflettere per far comprendere che ci sono rapporti che non hanno niente a che fare con l’amore, ma solo con forme di possesso. Quando succede qualcosa di questo tipo non è mai una questione privata: l’anno scorso sono state uccise 119 donne in Italia, più di 70 da ex compagni o mariti. Non esistono giustificazioni per gesti come questi, non è giusto: l’amore vero non è malato, ma è quello che rispetta e considera l’altro. Questa panchina rossa ha perciò un grande valore, perché evidenzia l’importanza dell’amore sano. Ricordiamo Zahira, ma anche tutte le altre donne vittime di amore malato: a Piacenza purtroppo ce ne sono state tante”.

La preside della Calvino Elisabetta Ghiretti ha poi voluto dire “grazie alle persone del quartiere. Questo – ha evidenziato – è sempre stato luogo di memoria. Gli spazi parlano e questo posto ricorda che abbiamo un compito, ovvero fermare una violenza senza senso. Questa è una panchina per tutta la comunità”. L’assessore Sgorbati ha invece ricordato come “siano passati 13 anni dal feroce omicidio di Zahira, eppure ancora tantissime cose restano da fare per fermare la violenza sulle donne. L’antidoto però c’è – ha detto rivolgendosi ai giovani studenti -, siete voi: l’idea della non violenza, infatti, nasce quando si è piccoli”.