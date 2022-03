Università Cattolica, il 16 marzo inaugura la nuova mostra di Paola Foppiani ‘Humusmater’

Sarà inaugurata il prossimo 16 marzo alle ore 11.30 presso l’atrio d’onore dell’Università Cattolica di Piacenza la mostra Humusmater di Paola Foppiani.

La terracotta è il materiale che trionfa nell’esposizione che Foppiani presenta in Cattolica, un percorso che si chiude con l’Humusmater, il Cristo dalle molteplici forme a cui si approda attraverso un corridoio popolato dall’allegria di figure in terracotta variegate: «due vedove, le ragazze universitarie, la regina spennatrice, la signora antispreco, la donna bucolica di campagna, tre donne colorate che discutono, a rappresentare la conflittualità da superare – spiega l’artista-. C’è anche un richiamo alla guerra, dove il bene e il male entrano in conflitto, e non si sa chi trionferà».

Una mostra lasciata in sospeso nel marzo 2020 «ma non ce ne eravamo dimenticati. Dopo due anni “di buio”, apriamo i nostri spazi a questo raggio di luce rappresentato dalle opere di Paola Foppiani» esordisce il direttore della sede di Piacenza dell’Università Cattolica Mauro Balordi, che sottolinea come il campus piacentino «non sia solo luogo di formazione, ma un vero e proprio crocevia di artisti. Le opere di Luciano Ricchetti, Giulio Carpioni, Domenico Bissoni, Paolo Maserati, Giancarlo Braghieri, Giorgio Milani, Rossella Battaglini, Paolo Perotti, Franco Corradini, Anna Mazza e Romano Tagliaferri… quasi una galleria d’arte che arricchisce la nostra sede rendendone più gradevole lo studio ed il lavoro».

L’ARTISTA – Paola Foppiani nasce nel 1966 a Piacenza dove vive e lavora. Dopo gli studi all’Istituto d’Arte Gazzola, si dedica alla scultura realizzando, prevalentemente, opere in terracotta.