Verso il campionato, con Brescia buon test per il Piacenza Baseball

Domenica 13 marzo, sul diamante De Benedetti di Piacenza, si è svolto il primo test stagionale per il Piacenza Baseball: un allenamento congiunto con la squadra di Brescia guidata dall’ex Danny Gorrin che ha visto dapprima le due formazioni svolgere sessioni complete di pre-game dividendosi le zone di allenamento, per poi simulare un incontro con inizio nel primo pomeriggio. Il format del confronto si è sviluppato sul numero di lanci da concedere ad ogni lanciatore disponibile, prevedendo chiusure di riprese solo a numero di lanci raggiunto e non con i canonici tre outs.

Un’occasione per riprendere confidenza col campo e con il ritmo partita che comunque ha evidenziato segnali positivi, da cui lo staff tecnico di Marenghi potrà prendere spunto in vista dei prossimi impegni di preparazione alla prossima Serie B: bene l’attacco che ha totalizzato tredici valide nelle sei riprese disputate. Tutti i battitori schierati hanno messo a segno almeno una battuta valida a testa; sugli scudi Kevin Gibson (3 su 3 con un triplo), Jesus Chacon (2 su 3 con un doppio) e Simone Minoia (1 su 2 con un triplo). Bene anche la difesa, che ha visto alternarsi Gardenghi e Gibson nel ruolo di ricevitore; Capra e Calderon in prima base; Perez in seconda; Chacon interbase; Casana in terza; Contardi, Minoia e Molina come esterni. Ottime le prestazioni anche dei lanciatori che si sono avvicendati sul monte di lancio: Macak, Lorenzo Sanna, Dall’Agnese, Carnevale, Nodari e Molina hanno abilmente tenuto a bada le mazze avversarie. Per quel che possa contare in una sorta di allenamento, le segnature alla fine sono state sei per il Piacenza ed una per il Brescia.

Domenica prossima la replica, con i bresciani di nuovo ospiti al De Benedetti per un confronto simile ma forse con un po’ di agonismo in più, in virtù dell’avvicinarsi della data d’esordio nella Serie A che vedrà i biancoblu al via del campionato il 2 aprile sul campo del Cagliari per l’avvio di un girone di prima fase impegnativo, nel quale troveranno come avversarie Poviglio, Settimo, Grizzlies Torino, Senago, Oltretorrente ed i Campioni d’Europa in carica del Parma.