Viola Zagni saluta la Pallavolo Alsenese per impegni di studio, al suo posto la giovanissima Corradi

La Pallavolo Alsenese saluta e ringrazia la palleggiatrice cremonese Viola Zagni (classe 2001), che in questi giorni lascia la rosa della Conad Alsenese a causa di impegni universitari all’estero (Erasmus).

A Viola – arrivata in estate nel sodalizio del presidente Stiliano Faroldi – va l’in bocca al lupo per il suo futuro.

“Un ringraziamento speciale – le parole del direttore sportivo Luca Baldrighi – a nome mio e dell’intera società per la professionalità e per l’attaccamento alla maglia che Viola ha dimostrato in questi mesi. Il suo contributo in campo e fuori è stato un esempio per il gruppo, facendosi trovare sempre pronta in caso di chiamata in campo per subentrare a Silvia Romanin portando positività e qualità in campo”.

“Da un lato – le parole della giocatrice – mi spiace un po’ partire perché mi sono trovata molto bene con ragazze, staff e società, anche se dall’altro questo impegno universitario era nei miei programmi. Mi mancheranno tutti, con le ragazze ho instaurato un bellissimo rapporto e mi hanno aiutato molto a crescere, mentre io spero di aver dato il mio piccolo contributo. Inoltre, Enrico (Mazzola) è un ottimo allenatore e una brava persona, penso possa guidare la nostra squadra verso importanti obiettivi. Ringrazio anche lo staff molto disponibile e in generale tutti: non posso proprio lamentarmi di nulla. Spero che il prosieguo di campionato vada bene e che la Conad riesca a vincere partite importanti e regalarsi grandi emozioni perché è una famiglia composta da tutta gente brava che si impegna tanto ogni giorno. Saluto tutti e buon finale di campionato”.

Per sopperire in parte alla partenza di Viola Zagni, per le sedute di allenamento (rispettando i limiti di regolamento nel caso specifico) la Conad Alsenese ha accolto la giovanissima Maryelen Corradi (2005), proveniente dalla VAP, società piacentina con cui è in essere un rapporto di collaborazione. (nota stampa)