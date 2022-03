Violento scontro nella notte: due auto distrutte, nessun ferito

Schianto nel cuore della notte a Piacenza: auto distrutte, ma nessun ferito. Probabilmente una mancata precedenza all’origine del sinistro che si è verificato intorno alle 4:30 della notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo, all’incrocio tra via Pirandello e via Machiavelli a Piacenza.

L’energia cinetica in gioco ha fatto decollare una delle due auto addosso all’altra: a bordo dei veicoli due ragazze di 23 e 21 anni e un ragazzo di 24 anni. Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza assieme al personale medico e infermieristico del 118. Di concerto è stato necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco per liberare i ragazzi dal groviglio di lamiere. Per i giovani, solo tanto spavento e qualche contusione: non è quindi stato necessario il trasporto al pronto soccorso.

Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenute due pattuglie del 113. I poliziotti hanno condotto in Questura il 24enne per sottoporlo al test dell’etilometro: ha dato esito positivo. Per rimuovere i detriti dalla sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente