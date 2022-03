VO2 Team Pink, Peiretti “Ottimo esordio per risultato e spirito di gruppo”

Un ottimo inizio di stagione tra sforzi organizzativi ripagati dalla riuscita dell’evento e un risultato di spessore nella corsa di casa che tra l’altro apriva il calendario stagionale della categoria.

Può sorridere il VO2 Team Pink, sodalizio piacentino che domenica scorsa ha organizzato il primo Trofeo Città di Gossolengo (33esimo Trofeo Alberto Biondi-Memorial Rino Andrina), corsa su strada per Donne Juniores che ha visto la partecipazione di 105 atlete in rappresentanza di 21 squadre. La gara ha visto anche il debutto delle “panterine”, con la formazione del VO2 Team Pink guidata dai direttori sportivi Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati che ha centrato un ottimo secondo posto con la faentina Valentina Zanzi, giunta alle spalle della vincitrice Francesca Pellegrini (Valcar-Travel & Service).

“Come società abbiamo messo in piedi la prima gara di stagione – commenta Peiretti – dopo due anni dove non eravamo riusciti a causa della pandemia. Sotto questo punto di vista, credo sia stata una bellissima manifestazione, con un percorso tecnico, abbastanza esigente per essere la corsa d’esordio, ma al contempo molto sicuro. La conferma arriva dai numerosi apprezzamenti ricevuti da addetti ai lavori delle altre società partecipanti”.

“A livello di squadra – aggiunge – siamo molto contenti, abbiamo visto fin da subito un gruppo molto unito, con grandissimo spirito di sacrificio da parte di tutte le ragazze. Nei momenti di difficoltà di ognuna, hanno saputo sacrificarsi l’una per l’altra per venirsi incontro e aiutarsi. A livello di risultato siamo soddisfatti perché siamo riusciti a cogliere un ottimo secondo posto con Valentina Zanzi, all’esordio in categoria. Purtroppo Martina Sanfilippo è stata penalizzata da due cambi-bici e da una foratura, Sara Guidetti è stata coinvolta in una caduta con trasporto in ospedale per fortuna senza gravi conseguenze e anche altre atlete sono state interessate dalla caduta o attardate a causa di essa, non potendo dire la loro nelle fasi finali di gara. Per molte di loro era un esordio e siamo molto soddisfatti della gara condotta; guardiamo con fiducia al prossimo week end dove ci attende la corsa ligure di Ceriale”.