Volley Academy, trasferte negative a Modena per Under 18 e Serie C

Volley Academy Piacenza, i risultati delle partite giocate mercoledì 16 marzo dalle squadre impegnate nel campionato di Serie C e dall’Under 18.

SERIE C – La VAP esce sconfitta, col risultato di 0-3, dalla gara contro la VAM. Nel primo set, le piacentine soffrono sia gli attacchi sia il muro delle avversarie e così le padrone di casa si portano in vantaggio. Nei due parziali seguenti, le ospiti giocano meglio dimostrando grinta e personalità, ma la qualità e l’esperienza delle modenesi permette loro di vincere la gara.

LINEA SALDATURA VOLLEY ACADEMY MODENA : Bacchi (L2), Bernardi, Contri, Galli, Mastronardi, Masigoj, Montari, Muzzioli (K), Poggipollini (L1), Sordi, Stabile, Tamagnini, Vata. All. Morini-Miselli

VAP: Antonucci, Camurri, Clemente, Crisafulli, Falcetta, Ferrari, Gainelli, Gazzola (L2), Iacona, Kraja, Magnabosco, Masotti, Muller, Sabatelli. All. Chiodaroli

UNDER 18 – Nonostante la sconfitta per 0-3, è un’ottima VAP quella che esce dalla trasferta di Modena in casa di MOMA ANDERLINI. Le piacentine hanno infatti molto ben figurato sia sul profilo tecnico che sul profilo tattico. Le padrone di casa, dal canto loro, possono però contare su una grande fisicità oltre che su una tecnica da squadra di altissimo livello. Il risultato finale premia la ragazze di coach Maioli.

MOMA: Balconati (K), Bestetti, Bolzoli, Capponcelli, Gambini, Kaja, Magnani, Manfredini, Mattioli, Reggiani, Righi, Zironi. All. Maioli-Capponcelli

VAP: Boselli (L1), Carini, Dodi, Ferrari, Gionelli (L2), Marchetti, Mozzi, Paounov, Polenghi, Ruggeri, Zlatanov, Zucchi. All. Mineo