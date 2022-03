Volley Academy, vittoria senza storia per l’Under 16 contro Wimore (3-0)

Termina con una vittoria per 3-0 della CRAI VAP UYBA (Under 16) la gara tra le piacentine e WIMORE CALERNO, disputatasi domenica 6 marzo. Le ragazze di coach Mineo giocano una grande partita dominando per tutti i tre parziali. Crisafulli e compagne difendono bene senza andare mai in affanno e, anzi giocano sempre all’attacco consolidando così il primo posto nel girone.

WIMORE: Appiah, Bartoli, Becchi, Cappelluti (K), Cirdei, Giovanardi, Illiano, Mecenero, Preti, Ugolotti (L2), Vasi (L1), Venturi. All. Mazza – Cottafavi

CRAI VAP UYBA: Mozzi, Dodi, Zlatanov, Ferrari, Zucchi, Polenghi, Ruggeri, Carini, Gazzola (L1) K, Gionelli (L2). Allenatori: Mineo, Chiodaroli