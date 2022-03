Volley Serie D, la Sangio Pode si impone sul Collecchio e consolida il secondo posto (0-3)

Volley Serie D, la SangioPode sorride nella trasferta di Collecchio dove si impone con un netto 0-3 finale. La formazione di coach Danilo Dalmonte, targata Prefabbricati Valtidone, supera agilmente il Galaxy Volley e consolida il secondo posto in classifica nel campionato regionale di serie D femminile.

Nayara Sudario e compagne hanno condotto l’incontro sin dal primo punto, non permettendo possibilità di rimonta alle avversarie. Una vittoria importante, nonostante il forte divario in classifica, che permette di restare in scia della capolista (a un solo punto) Bft Burzoni Piace Volley, in attesa che il calendario si completi con le gare tra Emmezeta Max Moto Team 03-Cus Parma Amoretti e Pol. Coop. Parma-Decalacque River Volley.

Nel prossimo turno le albicelesti piacentine affronteranno tra le mura amiche della palestra comunale di Podenzano (venerdì 18 marzo alle ore 21) l’ostica Pintus Pontolliese, quinta in classifica. Una gara che diventa un crocevia importante per il finale di campionato sia in chiave promozione diretta (la prima classificata sale direttamente in serie C) sia in quella play off (la seconda e la terza accederanno alla post season).

Galaxy Volley Collecchio-Pref. Valtidone SangioPode 0-3 (14-25, 16-25, 11-25)

LE PARTITE – Emmezeta Max Moto Team 03-Cus Parma Amoretti (sabato); Galaxy Volley-Pref. Valtidone SangioPode 0-3 (14-25, 16-25, 11-25); Pintus Pontolliese-Pall. Borgonovo 3-0 (25-22, 25-17, 25-19); Bft Burzoni Piace Volley-San Polo 3-1 (23-25, 25-21, 25-23, 25-15); Pol. Coop. Parma-Decalacque River Volley (sabato).

Classifica – Bft Burzoni Piace Volley 32 punti (11-4); Pref. Valtidone SangioPode 31 (11-4); Emmezeta Max Moto Team 29 (11-3); Decalacque River Volley 28 (9-4); Pintus Pontolliese 25 (9-5); San Polo 23 (7-7); Polisportiva Coop Parma 1964 21 (7-7); Cus Parma Amoretti 6 (2-10); Galaxy Volley Collecchio 5 (1-12); Pall. Borgonovo 4 (1-13).