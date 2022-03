We cure Ucraina: 72 farmacie hanno aderito alla campagna Rotary e Croce Rossa

We cure Ucraina, sono 72 su 98 le farmacie di Piacenza che hanno aderito allacampagna Rotary e Croce Rossa.

“Nel nostro territorio – sottolineano i promotori – questo è l’unico modo sicuro per donare farmaci all’Ucraina attraverso canali ufficiali. In questo modo è possibile far pervenire farmaci di cui vi sia la reale necessità, garantendone lo stato di conservazione (si tratta di prodotti delicati e facilmente alterabili, ndr) durante il trasporto. A 10 giorni dall’avvio della campagna, sono ben 72 le farmacie aderenti su 98 totali. Un tasso di adesione altissimo e confidiamo che le restanti si uniscano a breve. Fino ad adesso sono stati ritirati circa 1.200 confezioni di farmaci e circa 1.500 di prodotti medicali, già consegnati a Croce Rossa Ucraina, e sono stati effettuati tantissimi bonifici di donazioni da parte di privati, associazioni, enti: i proventi serviranno ad acquistare altri farmaci. proprio perché è in atto una guerra, dobbiamo essere operatori di pace. Pace da perseguire con ogni mezzo e in ogni occasione”.

Per chi desidera partecipare alla campagna “We Cure Ucraina” è quindi possibile scegliere se effettuare un bonifico all’IBAN IT84P0515612600CC0000030618, intestato al Rotary Club con causale “farmaci per Ucraina”, oppure andare in una delle Farmacie aderenti all’iniziativa (qui l’elenco aggiornato) e acquistare direttamente i farmaci, che rimarranno in farmacia per poi essere ritirati da Croce Rossa e successivamente consegnati in Ucraina.