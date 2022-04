100 Anni di Jaguar, a Gropparello raduno nazionale

Il Jaguar Enthusiasts’ Club Italia, in collaborazione con il gruppo Facebook Jaguar XK8 Italia, ha indetto il primo Raduno Nazionale del 2022 il 23 aprile a Gropparello, comune del Piacentino e sede di uno dei Castelli medioevali meglio conservati in Italia, per festeggiare i 100 anni della Jaguar fondata da Sir William Lyons proprio nel 1922 (con il nome iniziale di Swallow Sidecar Company).

Il raduno godrà del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Gropparello e vedrà coinvolte 40 Jaguar di tutti i tempi: saranno naturalmente presenti le mitiche XK degli anni ‘50, E Type degli anni ‘60, XJS ma anche le più recenti XK8/R, XK ed Ftype per non parlare delle classiche berline quali la MKII e XJ. Le auto saranno esposte dalle ore 9.30 alle ore 15.30 in Piazza Roma, di fronte alla sede del Municipio di Gropparello.

E’ inoltre previsto, dalle 10 alle 11.45, un calendario di interventi che illustreranno la storia della Jaguar. Tra i relatori Fabio Berardi, presidente del JEC ed autore del volume Il Balzo del Giaguaro, Francesco Gaziano, autore del manuale Jaguar XK8: guida all’acquisto e Pietro Silva vincitore della Targa Florio Storica.