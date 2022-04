Bosco in fiamme in alta Valnure, vigili del fuoco al lavoro

Bosco in fiamme in alta Valnure, in provincia di Piacenza. L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno e sul posto sono arrivati diversi mezzi dei vigili del fuoco da Piacenza e da Bobbio, insieme ai carabinieri della stazione locale.

L’area interessata dall’incendio è quella compresa tra Vediceto e Mareto, i pompieri stanno operando per circoscrivere le fiamme favorite dalla scarsità delle precipitazioni e dal clima particolarmente secco.

IN AGGIORNAMENTO