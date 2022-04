5 Consigli per prolungare la vita degli elettrodomestici

Ti sarà capitato molto spesso di trovarti con la lavastoviglie sporca di grasso o il congelatore pieno di ghiaccio. Certo sono situazioni che possono accadere, ma prendersi cura dei propri elettrodomestici è fondamentale per allungare la loro vita e tenerli in ottimo stato.

Per quanto in caso di necessità sia sempre consigliato affidarsi ad un centro assistenza specializzato in riparazione elettrodomestici, come AEL Assistenza Elettrodomestici, qui il loro sito web assistenza-ael.it, con piccoli gesti quotidiani di pulizia possiamo mantenere e far funzionare al meglio i nostri apparecchi nel tempo.

Vediamo i 5 consigli degli esperti per prolungare la vita degli elettrodomestici.

Massima Pulizia degli Elettrodomestici

Sembrerà scontato, ma il primo consiglio è la costante pulizia e manutenzione degli elettrodomestici da effettuare con frequenza, per evitare malfunzionamenti e rotture.

In molti casi, gli elettrodomestici possono essere facilmente puliti con una semplice soluzione di acqua, aceto e bicarbonato, i vecchi rimedi della nonna insomma. Grazie ad essi possiamo pulire e disinfettare le superfici esterne ed interne del frigorifero, il cassetto e l'oblò della lavatrice, ma anche filtri, ugelli e guarnizioni della lavastoviglie, che risulteranno liberi da muffe e resti di cibo.

Evita residui di sporco e calcare

Altro consiglio semplice ma efficace è quello di pulire al meglio piatti e stoviglie prima di inserirle nella lavastoviglie. In questo modo non rimarranno residui di cibo che potrebbero ostruire il filtro e ingrassare le guarnizioni, causando cattivi odori e malfunzionamenti.

Inoltre, puoi usare un buon sale adatto per la lavastoviglie per ammorbidire l’acqua ed evitare la formazione di calcare che ostruisce i getti d’acqua e creano quell’antiestetica patina su bicchieri e piatti.

Fai attenzione agli sbalzi di tensione

Alcuni accorgimenti sembrano di poco conto, ma spesso possono aiutarci a mantenere gli elettrodomestici funzionanti per molto tempo.

Gli sbalzi di tensione possono essere davvero dannosi per i nostri elettrodomestici in casa, danneggiandoli o, nei casi più gravi, rendendoli inutilizzabili. Per questo motivo dobbiamo preservarli con linee elettriche moderne, impianti a norma e corretto uso delle prese.

Stacca la spina quando non occorre

A proposito di prese elettriche, ci sono un paio di cose che possiamo fare per evitare problematiche legate alla rete elettrica: è buona norma staccare la presa degli elettrodomestici in caso di forte temporale, ma anche se dobbiamo assentarci da casa per un periodo di un giorno o più, risparmieremo sulla bolletta ed eviteremo ingenti danni importanti ai nostri apparecchi.

Pulire gli elettrodomestici: attieniti al libretto di istruzioni

Come abbiamo detto la pulizia e la manutenzione degli elettrodomestici è fondamentale per allungare la loro durata per anni e mantenerli sempre funzionanti. Alcuni prodotti però, come gli sgrassatori da cucina o altri detergenti, possono essere troppo aggressivi sia per le superfici esterne che per quelle interne degli apparecchi elettrici.

Un’ottima prassi è quella di fare sempre riferimento alla guida del libretto di istruzioni: li ci sono precise indicazioni su come pulire al meglio il nostro elettrodomestico, con tutti i dettagli su come gestire eventuali anomalie e malfunzionamenti e in quali casi affidarsi ad un centro di assistenza specializzato.

Con questi consigli avrai sempre la massima cura dei tuoi elettrodomestici, saranno più puliti, risparmierai sulla bolletta e saprai sempre come affrontare eventuali problemi ad essi legati.