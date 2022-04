500 anni di S. Maria di Campagna, via alle celebrazioni: ospiti Sgarbi e Savona

Due anteprime nella giornata di sabato 2 aprile delle Celebrazioni per i 500 anni dalla posa della prima pietra di Santa Maria di Campagna, che si apriranno domenica con la messa officiata all’interno della Basilica alle ore 11 dal Cardinale decano Giovanni Battista Re.

Alle 16 il critico d’arte Vittorio Sgarbi parlerà nella Basilica cinquecentesca del Guercino che la adorna, ritenuto per tanto tempo di altro autore e formalmente convalidato di Guercino dal critico d’arte stesso, a conferma di scritti dello stesso artista con i fabbricieri di lettura peraltro equivoca perché non conclusi con un accordo scritto. Alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini (già Palazzo Galli) terrà invece un atteso intervento il Presidente della Consob prof. Paolo Savona che tratterà dell’attuale situazione internazionale sotto il profilo monetario e finanziario.

Per informazioni sulle modalità di accesso rivolgersi alla Banca di Piacenza (tf. 0523 542357 – email relaz.esterne@bancadipiacenza.it).