900 anni di sogni: tre giorni di eventi alla Pieve di San Giorgio

Tre giorni di festeggiamenti per l’anniversario della Pieve di San Giorgio a Vigoleno, dal 23 al 25 aprile, con incontri, messa solenne, pranzo medioevale al castello, presentazioni di libri, convegni ed escursioni. Il programma dell’iniziativa è stato presentato in Curia, dal sindaco di Vernasca Giuseppe Sidoli, insieme a Manuel Ferrari, direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi, Mario Magnelli consigliere della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Don Roberto Tagliaferri, curatore della rassegna, Davide Goldoni, direttore regionale Piacenza-Lombardia Sud Crédit Agricole Italia.

Il programma si inserisce nel calendario di iniziative dedicate ai 900 anni della Cattedrale di Piacenza, che si estende così anche sul territorio in un’ottica di promozione culturale e turistica della provincia tutta. Un turismo diverso, più lento, che consenta di guardare più da vicino le bellezze del nostro paese. Anche quelli della Pieve di San Giorgio sono 900 anni di sogni: dal 23 al 25 aprile sarà possibile viverli ad occhi aperti. “La memoria è fondamentale, non solo per capire da dove veniamo ma cosa possiamo imparare ancora oggi. Cosa può il medioevo insegnare al presente? Ci siamo soffermati sull’economia. Il mercato non può continuare a reggersi sulla domanda e offerta, sul consumismo esasperato. Dal medioevo dobbiamo imparare come, da una scarsità di risorse, si è arrivati a una frugalità che diventa sostenibilità” ha detto don Tagliaferri.

“I comuni della provincia hanno un ruolo importante a sostegno della cultura ed hanno un patrimonio artistico e architettonico che merita di essere valorizzato – ha detto Goldoni di Crédit Agricole -. Il programma dedicato ai 900 anni della Cattedrale è tra i 4 interventi inseriti nel plafond da 2 milioni comunicato da Crédit Agricole e Fondazione lo scorso maggio”.

Si inizia venerdì 23 aprile alle 10 con la Messa solenne presieduta dal vescovo Cevolotto e l’assegnazione del premio San Giorgio 2022, alle 12 e 30 Pranzo Medioevale al Castello. Alle ore 16 si terrà il Convegno storico “Povertà e ricchezza dei popoli. Da San Francesco all’economia green” con l’economista Stefano Zamagni, a seguire giochi antichi organizzati per ragazzi. Il 24 aprile è in programma la presentazione del libro commemorativo “900 anni di sogni. Vigoleno. Pieve di San Giorgio”, a seguire visita al Castello e alla Pieve romanica. Alle 17 e 30 Concerto di canti gregoriani. Il 25 aprile escursione su antico tratto della via francigena da San Gesesio a Vigoleno con pranzo al sacco sul monte di San Giovanni, nella Piazza del Borgo degustazione di Vin Santo di Vigoleno.