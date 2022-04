A 100 anni dalla scomparsa la Famiglia Piasinteina commemora Faustini

Commemorato dalla Famiglia Piasinteina Valente Faustini, a cento anni dalla scomparsa (24.04.1922-24.04.2022) – Nella mattinata di domenica è stato depositato sulla sua tomba di Valente Faustini un omaggio floreale da parte del razdur della Famiglia Piasinteina Danilo Anelli, alcuni Consiglieri, soci ed amici del sodalizio piacentino.

“Oggi commemoriamo Valente Faustini a cento anni dalla scomparsa (24.04.1922-24.04.2022), – ha detto nel suo intervento Danilo Anelli – il poeta più rappresentativo della letteratura dialettale piacentina, che attraverso le sue rime ha dipinto, come un artista, la società di fine Ottocento e inizio Novecento. Una sensibilità che proviene da una profonda cultura umanistica e che si scopre nelle persone e nei luoghi della nostra città descritti nelle sue mirabili poesie. Ancora oggi Faustini, nella sua poesia, è un punto di riferimento per i poeti e per chi sui avvicina al dialetto piacentino”.

Al termine il Razdur ha ricordato che la manifestazione che si doveva svolgere nel pomeriggio nei Giardini Margherita è stata rinviata al 1° maggio alle ore 16.30 e che in caso di maltempo la stessa si svolgerà alla stessa ora nella sede della Famiglia Piasinteina in via X Giugno 3.