A Borgonovo la pietra d’inciampo per ricordare il partigiano Luigi Razza

La pioggia non ha rovinato la festa a Borgonovo Val Tidone per ricordare il partigiano Luigi Razza. In tanti sono arrivati da lontano per essere accanto alla sorella Maria in un giorno speciale. Sabato 23 aprile, nei giardini davanti alla scuola, si è svolta infatti le cerimonia pubblica della posa di una pietra d’inciampo per ricordare Luigi Razza, morto a 19 anni a Gusen, uno dei sottocampi di concentramento del lager di Mauthausen.

Nella mattina del 23 novembre del 1944 – è stato ricordato a proposito della vicenda di Luigi Razza -, due partigiani borgonovesi erano partiti, precedendo tutti gli altri, da Castelnuovo per raggiungere Borgonovo allo scopo di controllare i movimenti delle truppe tedesche. Si sapeva ormai che era prossimo il grande rastrellamento tedesco contro i partigiani. Ma i due furono sorpresi dagli stessi tedeschi, già arrivati in paese. Il primo partigiano, Luigi Carella, benchè ferito a una gamba da un colpo d’arma da fuoco, riuscì a nascondersi nel fossato della Rocca. Il secondo invece fu catturato. Aveva 19 anni, si chiamava Luigi Razza ed era nella brigata “Busconi” facente parte della Divisione “Piacenza” comandata dal tenente dei carabinieri Fausto Cossu. Iniziò così il suo calvario. Fu portato in prigione prima a Piacenza e poi a Parma. Successivamente venne trasferito a Verona e quindi nel campo di smistamento prigionieri di Bolzano. Infine fu deportato a Mauthausen e poi nel sottocampo di Gusen. Lì fu ucciso il 23 aprile 1945, a pochi giorni dalla Liberazione. Il suo corpo non fu mai trovato. Probabilmente , come tanti altri, “passò per il camino” oppure finì in una fossa comune. La famiglia, da sempre tormentata e minacciata dalle squadre fasciste, fu avvertita alla fine della guerra della morte del figlio attraverso un telegramma della Croce Rossa Internazionale.

La pietra d’inciampo è un piccolo manufatto coperto da una lastra di ottone con incisi i dati di chi fu deportato e morì nei campi di concentramento nazisti. In Europa ne sono state posate oltre 70 mila. In Emilia Romagna 216; nella provincia di Piacenza 2. E’ stata interrata sul viale di Borgonovo, nei pressi delle scuole, per ricordare il martirio di Luigi. Due sono i modi per affrontare una pietra d’inciampo. Passare oltre rimanendo indifferenti oppure inciamparvi, ovviamente in senso metaforico, fermarsi e meditare su quello che è accaduto in quei momenti”.

La lettera indirizzata a Maria Razza e letta dal presidente della sezione ANPI di Borgonovo e Ziano Graziano Balduini.

Cara Maria,

Ce l’hai fatta.

Con l ‘aiuto di tante persone ce l ‘abbiamo fatta. Tuo fratello Luigi Carlo è tornato. Si è realizzato il desiderio di di tuo papà Enrico di ritrovarlo dopo i tre tentativi, non riusciti , effettuati in bicicletta nel carcere di Parma dove era stato rinchiuso dai tedeschi; si è realizzato anche il desiderio della tua mamma Delfina,bracciante agricola costretta,per lavorare, ad emigrare in Francia in quanto socialista e antifascista e prima donna del dopoguerra ad essere eletta consigliere comunale qui a borgonovo in cui era ritornata per curare la mamma.

Cara Maria ci sei riuscita quindi. La tua caparbietà elegante e determinazione mai gridata nel portare avanti negli anni i tuoi ideali come donna, come maestra e come presidente dell ‘Anpi hanno fatto sì che l’anima di tuo fratello Luigi tornasse qui dove era stato strappato alla vita.Non si sa bene dove il suo corpo sia stato seppellito.E’ molto probabile in una fossa comune ritrovata pochi anni fa nel campo di concentramento di Gusen.

Chi lo ha seppellito non sapeva che tuo fratello , assieme a tutti gli altri martiri che hanno lottato per la libertà, erano semi che,prima o poi ,sarebbero riemersi e riaffiorati.

Qui a borgonovo incastonato in una pietra in cui tutti i ragazzi e le ragazze che andranno a scuola inciamperanno per sempre e si ricorderanno che proprio li è stato arrestato e, successivamente deportato, un ragazzo di 20 anni che aveva il torto di essere antifascista e il coraggio di combattere per la libertà sua e di tutti noi.

Questa è la miglior risposta del valore della vita contro l’odio, della verità rispetto

a chi nega e a chi scambia i torti con le ragioni.

Non odiare ,come hai fatto tu Maria, non significa dimenticare.

La pietra per ricordare cosa è successo e per ricordare tuo fratello è lì a rendere la memoria attiva per sempre.

La tua Anpi, Borgonovo democratica e antifascista, assieme ai tutti i i presenti , ti abbracciano