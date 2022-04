A Carpaneto ultimi preparativi per la Fiera di Primavera

Dopo lo stop imposto dal covid alle ultime due edizioni, torna nel weekend la Fiera Agricola di Primavera a Carpaneto.

In paese sono in corso gli ultimi preparativi per allestire l’area che ospiterà l’evento.

“Riprendiamo da dove eravamo rimasti. Il 28 aprile 2019 ci siamo salutati, dandoci appuntamento all’anno successivo, con la celebrazione della nostra forza e tradizione agricola. Quell’appuntamento è slittato, per ben due anni – ricorda il sindaco Andrea Arfani -. Il 23 e il 24 aprile torna la Fiera Agricola di Carpaneto: due giorni di commercio, eventi, intrattenimento, gastronomia, comunità. Il tutto, non dimentichiamolo, con il controllo delle necessarie misure di sicurezza, sia all’interno della manifestazione che ai varchi di accesso”.

“Voglio sin da ora ringraziare chi ha collaborato per realizzare tutto questo: la Pro Loco, l’Associazione commercianti, i Colleghi dell’Amministrazione e gli Uffici Comunali per l’organizzazione dell’evento, il Gruppo Vega di Protezione civile e i Pistoni Tonanti per il servizio di safety, il Gruppo Alpini per il montaggio del capannone degli animali, gli allevatori per la fondamentale partecipazione, la Polizia Locale e i Carabinieri per l’attività di sicurezza”.

L’inaugurazione della Fiera è prevista per il 24 aprile alle 10, nei due giorni si terranno bancarelle, luna park, mostra fotografica, esposizioni di mezzi agricoli e di animali da fattoria, musica e artisti di strada.